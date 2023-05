El Lluçanès plora la pèrdua de la dona de 31 anys presumptament assassinada per la seva parella el passat 6 de maig a Manresa. La dona, que estava embarassada, havia crescut a Prats de Lluçanès i la seva família és d'allà. Per aquest motiu, el municipi s'ha bolcat aquest vespre per donar suport a la família i condemnar la violència masclista.

En l'acte, convocat pels ajuntaments del Lluçanès, el consorci i el col·lectiu feminista La Fetillera, hi han participat unes 300 persones segons fonts del consistori. L'alcalde de Prats, Jordi Bruch, ha llegit un manifest en què es mostra "el rebuig a aquesta xacra social com són les violències masclistes". Bruch ha apuntat que aquest assassinat "representa el major exponent de la desigualtat de les dones respecte als homes" i per aquest motiu ha apuntat que les administracions "hem de prendre la iniciativa en treballar per a assolir una igualtat efectiva i real". Finalment el batlle ha mostrat tot el suport a la família i els amics de la víctima i ha tornat a reclamar que no hi hagi més feminicidis ni violències masclistes. Posteriorment s'ha fet un minut de silenci i s'ha donat el condol als familiars presents en l'acte.