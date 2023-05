Ensurt a Moià per un cotxe que ha xocat contra una façana arrossegant pel camí un arbre i una bústia. Un 4x4 que circulava per la C-59 al seu pas per Moià, ha sortit de la via per causes que es desconeixen. El vehicle ha arrencat un arbre i una bústia que hi havia en aquell voral i ha acabat impactant amb la façana situada al número 29 de l'avinguda de la Vila. Els fets han tingut lloc al voltant d'1/4 de 6 de la tarda.

L'accident, que ha deixat els ocupants del cotxe ferits lleus segons els Bombers, hauria pogut ser pitjor si hagués passat algun vianant pel voral en aquell moment. De fet, la mida de l'arbre arrencat és considerable i l'accident ha generat expectació entre els vianants del carrer. Finalment una grua ha retirat el vehicle i s'ha tallat l'arbre arrencat per poder-lo retirar.