Els Mossos d'Esquadra han arrestat dues vegades un home per tocar i besar menors d'edat al districte de les Corts de Barcelona, tal com ha avançat l''Ara' i ha confirmat El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7. La primera detenció la van dur a terme dissabte a la 1 del migdia, a la Travessera de les Corts . La segona es va produir aquest dimarts a primera hora de la tarda, un altre cop al mateix barri. Està previst que passi a disposició judicial per segona vegada aquest dijous o, potser, divendres.

El sospitós, un home de mitjana edat amb un aspecte que ha decidit fer públic El Periódico –la imatge circula pels grups de whatsapp de pares d'alumnes escolaritzats a la zona–, va provocar el primer incident dissabte al matí. Tal com ha revelat en un àudio la mare del primer menor afectat, en un relat que confirmen fonts policials, l'home es va acostar al fill de 9 anys en una fleca. "L'home el molestava, el fustigava, el tocava i se'l volia emportar". La fornera va haver d'intervenir per evitar que això passés. El pare del nen, després de l'atac, va començar a seguir el sospitós i va presenciar com feia el mateix amb un altre menor, a qui va tocar i va fer un petó tot i que la seva mare era allà mateix. Els Mossos, avisats per aquest pare, van anar al punt referit pel denunciant i van arrestar per primera vegada el presumpte pederasta. Tot i això, aquest dimarts, després de passar a disposició judicial, l'home va quedar en llibertat amb càrrecs. I va reincidir. Els Mossos van rebre aquest mateix dimarts al migdia una altra trucada després que el mateix sospitós s'acostés a un altre menor al districte de les Corts, poc després de recuperar la llibertat. Després d'aquest tercer incident, agents de paisà van localitzar l'agressor i el van seguir discretament . Així van comprovar com al cap de pocs minuts, cap a les 3 de la tarda, es dirigia novament a un menor, de 3 anys, i intentava besar-lo, instant en què va ser arrestat per segona vegada. La mare del primer menor assetjat sol·licita a l'àudio que ha compartit amb altres pares d'una escola del barri que, en cas que el detingut torni a recuperar la llibertat després de passar a disposició judicial, s'avisi a la policia de seguida si es detecta que continua rondant prop de menors pel veïnat.