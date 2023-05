Durant anys el fenomen de la resurrecció ha suscitat incògnites: realment és possible ressuscitar o és una llegenda urbana? María Berta Rodríguez ha trencat els esquemes a tot el personal sanitari de Galícia, la pacient de 77 anys va ser certificada com a morta clínica pels metges però els va donar una gran sorpresa.

Maria, que bé podria haver-se anomenat Milagros, patia de diabetis i feia setmanes que havia ingressat en un hospital de Galícia per operar-se del cor. La intervenció va ser positiva i la Maria ja havia tornat al seu domicili, dies més tard la dona es trobava esmorzant a la cuina de casa seva i d'un moment a l'altre, va començar a suar, a posar-se blanca i marejar-se, segons ha explicat el seu fill Kiko García a 'La Voz de Galicia'.

“Va començar a suar, a posar-se blanca i li va donar com un mareig. Vam pensar que era una baixada de sucre, però com que cada vegada anava a pitjor, vam prémer el botó que té de la Creu Roja (servei de teleassistència)”; explicava García mentre recordava l'episodi que va patir la seva mare.

Quan el personal sanitari va arribar la dona no reaccionava i els metges van advertir al fill que la situació tenia un pronòstic negatiu. És més, li van prendre la tensió i les constants vitals i no hi havia absolutament res a fer.

Kiko relatava a 'La Voz de Galicia' que la seva mare estava "molt freda" i que tenia un color "blanc cendrós" amb els llavis pràcticament "transparents". Un calfred li va recórrer el cos i va comprendre que era veritat que "se n'anava". I en aquell moment els sanitaris, després de tornar a comprovar les constants vitals van certificar que la Maria s'havia mort.

La resurrecció que va deixar atònits els metges

“Estava molt freda, estava morta, no li funcionava res”, explicava García però mentre plorava es va obrar el miracle: “Va començar a moure's i ens vam quedar tots sorpresos, no trobàvem crèdit. Al principi, no feia res, però de mica en mica va anar començant a respirar i a reaccionar, i de camí a l'hospital ja va començar a parlar i dir el seu nom”, va explicar el seu fill.

Quan va arribar a l'hospital, els metges van confirmar que li havia patit un atac que gairebé acaba amb la seva vida, però sortosament tot va quedar en un ensurt i una macabra anècdota per a la família.