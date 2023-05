Dues persones han resultat ferides en un foc de xemeneia en un habitatge de Castellterçol, al Moianès. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, el foc es va produir a les 21:10 hores en una casa de dues plantes amb golfes del carrer de l'Alzina. Quatre dotacions del cos es van desplaçar per treballar en l'extinció de l'incendi, que va afectar principalment la primera planta.

A l'interior de l'habitatge hi havia dues persones, que van resultar ferides de caràcter lleu després d'intentar ajudar en les tasques per sufocar les flames. Els ferits van ser atesos pel SEM per inhalació de fum.