Els Mossos d'Esquadra han identificat el cos sense vida de Julián Esteban Beltrán, el jove colombià de 22 anys que el 6 de gener del 2021 va desaparèixer a Montserrat després d'assistir a una festa il·legal en un xalet al Bruc. El cos policial va trobar el cos del colombià el novembre de l'any passat, però no ha estat fins ara que han pogut confirmar la identitat, segons ha constatat Telecinco. Així mateix, l'entitat SOS Desaparecidos ha desactivat l'alerta per cerca que mantenia a les xarxes socials, gairebé dos anys i mig després que la família li perdés la pista.

L'última pista: Montserrat

Beltrán havia arribat a Catalunya el 2018 per mirar de guanyar-se la vida com a barber, el seu ofici. La nit de Reis del 2021, el jove colombià va assistir a una festa il·legal - per les restriccions encara vigents de la covid- en un xalet del Bruc. La investigació va determinar que havia anat a la festa amb un altre amic. Allà hi havia discjòquei, música electrònica i també drogues. El seu amic se’n va anar i Beltrán es va quedar al xalet amb nou persones més. A trenc d’alba, segons el testimoni d’aquests joves, el jove els va anunciar que la muntanya de Montserrat «el cridava» i li deia que ell era «l’escollit». Tots van assegurar que el jove se’n va anar sol, caminant, mentre ells van esmorzar a la casa i se’n van anar a dormir després d’haver passat tota la nit de festa.

El seu mòbil va emetre l’últim senyal, dins del parc natural de Montserrat

El 7 de gener, a les 15:25 hores, el seu mòbil va emetre l’últim senyal dins del parc natural de Montserrat, «molt a prop d’on hi ha la Verge», assegura Lilian Rivera, mare del jove. «Vam anar a aquesta zona i no hi havia res estrany, és molt difícil tenir un accident allà. Són camins bons i transitats, ben senyalitzats, hi passa gent caminant i amb bicicleta. Si t’embenen els ulls i et deixen allà és fàcil tornar. Si hagués tingut un accident o hagués caigut, l’hauríem trobat», afirma la dona, qui va deixar Colòmbia i va vèncer la burocràcia per buscar el seu fill a Barcelona

Una amiga del Julián va aportar una pista a la mare i després als Mossos. Va explicar que el dia 8 de gener, durant una altra festa il·legal de joves, aquesta vegada en un pis de Barcelona, ella va preguntar per l’absència del noi i li van respondre: «El teu amic ha fet un viatge astral, ja és mort». Quan ella hi va insistir, li van dir: «L’ànima del Julián ja no és en aquesta Terra, no preguntis més. El que busca troba, i al carrer hi ha murs».

La mare assegura que els Mossos van prendre declaració a aquestes persones i van descartar la seva implicació en la desaparició del seu fill. Creu que, «potser tots van anar a la muntanya per fer algun ritu, alguna cerimònia, potser amb drogues i se’ls en va anar de les mans». La progenitora sabia, des del primer moment, que el seu fill podia estar mort.

La identificació del cos del jove arriba cinc dies després de l'anunci de la identificació de les restes d'un martorellenc també desaparegut al massís bagenc el 2014.