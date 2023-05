Un home va ser detingut dissabte a la Pobla de Claramunt després de protagonitzar una persecució amb la Policia Local d'Igualada. Els fets van tenir lloc durant la matinada de dissabte. L'home es va saltar un control que estava situat a l'avinguda Gaudí d'Igualada, i va fugir. Primer es va dirigir a Santa Margarida de Montbui, després va anar a Vilanova del Camí i la persecució va acabar a la Pobla de Claramunt.

La Policia Local d'Igualada va alertat les policies d'aquests municipis així com els Mossos d'Esquadra. Aquests van van fer la prova de drogues al conductor, que va donar positiu.

Per aquests fets l'home, que anava amb un acompanyant, va ser detingut per conducció temerària, resistència i desobediència a l'autoritat i trencament de condemna, ja que tenia el permís de conduir retirat per manament judicial. També va ser denunciat per tinença de drogues.