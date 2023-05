Els veïns de la plaça Porxada de Manresa reclamen que s'hi tanqui l'accés a les nits

Els veïns de l'entorn de la plaça Porxada de Manresa estan farts de patir bretolades i soroll a les nits i per aquest motiu demanen a l'Ajuntament de Manresa que es tanqui l'accés a aquesta plaça de les 11 de la nit a les 7 del matí. L'última bretolada va ser durant la nit d'ahir, quan algú va buidar un extintor enmig de la plaça i el va tirar a una jardinera. Fa només tres setmanes algú ja va tirar un extintor a un balcó de la zona.

"L'incivisme i el soroll són habituals a la zona", explica un dels veïns afectats que afegeix que la sensació ja és d'inseguretat. "La gent ja no s'atreveix a passar per allà de nit", assegura. L'última bretolada es va produir en la primera nit en què els establiments de Manresa tenen prohibit vendre begudes alcohòliques durant l'horari nocturn. De fet, aquesta era una de les queixes dels veïns, que asseguren que un supermercat de la carretera de Vic que venia alcohol en horari nocturn provocava que s'acumulés gent a la zona de la plaça Porxada i es donessin aquestes situacions d'incivisme i inseguretat. Precisament sobre aquesta limitació els veïns n'estan contents però asseguren que no és suficient.

En aquest sentit, demanen que es tanqui la plaça durant la nit per dos motius: "perquè ja no hi passa ningú, perquè tothom té por de passar-hi, i també perquè ara l'únic que s'aconsegueix és que sigui un lloc on es concentrin els incívics i provoquin aldarulls, botellots, crits i soroll".