Els Mossos han iniciat un dispositiu d'immersió marítima per localitzar Levi Davis, el jugador de rugbi anglès que va desaparèixer el passat mes d'octubre a Barcelona. Fonts dels Mossos han indicat que la Policia Marítima i la Unitat Aquàtica estan rastrejant el port de la capital catalana per trobar indicis que puguin confirmar la hipòtesi d'una mort accidental. Durant la investigació, els Mossos van rebre informacions que apuntaven la possibilitat que una persona hagués caigut a l'aigua la nit del 30 d'octubre en un punt proper a la zona sud del port. La Guàrdia Civil i Salvament Marítim van fer una primera recerca exhaustiva que va finalitzar sense èxit. Tampoc van trobar-se objectes o roba que poguessin relacionar-se amb el jugador.

El jove, de 24 anys, va ser vist per darrer cop la matinada de dissabte 29 d’octubre al pub irlandès 'The Old Irish Pub' de la Rambla de Barcelona. Els Mossos van rebre la denúncia formal de la desaparició el 9 de novembre. Inicialment, la investigació va assumir-la la Unitat d’Investigació de Ciutat Vella, però posteriorment va quedar-se-la l’Àrea d’Investigació Criminal, per esclarir si es tractava d’una desaparició d’àmbit criminal. Amb tot, els Mossos han assegurat que tots els indicis recollits indiquen que no és així.

Fonts policials han explicat que durant la investigació, es van rebre informacions que assenyalaven la possibilitat que una persona hagués caigut a l'aigua la nit del 30 d'octubre en un punt proper a la zona sud del Port de Barcelona. En aquell moment, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van efectuar una primera recerca exhaustiva que no va tenir èxit. Tampoc van localitzar-se objectes o peces de roba que poguessin relacionar-se amb el jugador. A més, a mitjan de novembre el passaport de Davis va aparèixer també al Port de Barcelona.

Segons els Mossos, durant tot el procés s’ha establert una línia de contacte permanent amb la família del jove i se l’ha mantingut informada sobre el contingut i avenços de la investigació. També se l’ha assessorat i acompanyat. La investigació continua oberta. Se n’ha fet càrrec el jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona.

Víctima d’una extorsió sexual

Levi Davis és jugador de l’equip de rugbi Worthing RFC. A més de la seva carrera esportiva, també és famós per haver aparegut en diferents programes a la televisió britànica. El passat mes de febrer va fer-se públic un vídeo que el jugador hauria gravat poc abans que se li perdés la pista per explicar que era víctima d'una extorsió sexual. Aquest és un document audiovisual que la víctima hauria penjat i ràpidament esborrat al seu compte d’Instagram abans de desaparèixer i que l'investigador britànic Gavin Burrows va recuperar.

En el vídeo, Davis afirmava que arran de la seva participació al 'talent show' X-Factor va fer "molts amics" i va iniciar una relació amb una persona que no identifica. "Ens vam veure moltes vegades, però en l'última vaig ser drogat, violat i amenaçat", va relatar. Davis va explicar que va ser filmat realitzant diversos actes sexuals en "posicions compromeses" mentre estava sota la influència de substàncies estupefaents i que una "organització criminal" estava usant aquestes imatges per fer-li xantatge i manipular-lo. Finalment, el vídeo va acabar a la 'dark web' (web fosca).