Aldarulls al barri de les Escodines acaben amb una intervenció de cinc cotxes dels Mossos

Els veïns de les Escodines estan farts dels aldarulls i la delinqüència que denuncien que es viu a la zona. Un exemple d'aquesta situació s'ha donat durant la matinada d'avui, en què es va viure un nou episodi d'aldarulls protagonitzats per uns okupes conflictius del barri. Els veïns van voles respondre i una vintena van baixar al carrer per protestar contra aquesta situació.

Els fets van tenir lloc al voltant de la 1 de la matinada, quan els Mossos van rebre un avís que hi havia una baralla entre dos grups de joves i que un d'ells portava un ganivet a l'altura del número 18 del carrer Escodines. Tenint en compte la situació, el cos policial va enviar cinc cotxes patrulla. En arribar, van comprovar que no s'havia arribat a produir cap lesió i que tot va quedar amb una discussió pujada de to. Els Mossos desconeixen el motiu de la discussió i ningú va presentar denúncia.

Els aldarulls causats per aquests joves, però, van indignar els veïns de la zona. De fet, una vintena d'ells van baixar al carrer per protestar contra els okupes conflictius que hi ha al barri. "Els veïns han dit prou. Prou de sorolls, de crits, de malestar i d’inseguretat", afirma la presidenta de l'associació de veïns de les Escodines, Carme Carrió, a Regió7. En aquest sentit, els veïns denuncien que hi ha pisos okupats on hi ha tràfic de drogues i que contínuament es generen aldarulls al carrer.