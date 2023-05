El cas de les menors de Sallent està seguint els tràmits inicials per començar un procés judicial

El cas de les menors de Sallent que van saltar des de la finestra de casa seva el febrer passat continua obert per la família, que va perdre una de les nenes i l'altra va quedar greument ferida. Actualment s'estan duent a terme els tràmits que han de donar inici a la judicialització del cas per tal que es demanin responsabilitats per aquesta tragèdia que va sacsejar el municipi bagenc.

Els fets van tenir lloc el dimarts 21 de febrer en un habitatge plurifamiliar de la cruïlla d'entrada a la població, a l'alçada del Pont Vell. Les dues bessones van precipitar-se per la finestra al voltant de les tres de la tarda havent deixat abans dues cartes manuscrites en què s'acomiadaven. Els Mossos d'Esquadra ja van fer totes les investigacions corresponents i van entregar l'informe al jutjat d'instrucció número 5 de Manresa. Les investigacions ja van apuntar a que l'Alana, el nom original de la menor que va morir i que havia manifestat voler canviar de gènere i identificar-se com a Iván, patia assetjament escolar per part de companys de l'institut Llobregat de Sallent, on l'adolescent cursava 1r d'ESO. La família va utilitzar el nom d’Iván juntament amb el d’Alana al funeral, però posteriorment va demanar expressament, en una comunicació pública, que se l’anomenés Alana. Els experts, però, consideren que el "bullying" no seria l'únic motiu del suïcidi, sinó que es tractaria d'un problema multifactorial. La situació d'assetjament que patia la menor van provocar manifestacions al municipi criticant la inacció de l'institut. De fet, un mes després va dimitir el director del centre, Josep Maria Olivella, en una decisió consensuada amb el Departament d'Educació. El Departament, per la seva banda, va elaborar set informes diferents analitzant la situació i també els va entregar al jutjat d'instrucció de Manresa. Fonts judicials asseguren que el jutjat d'instrucció de Manresa va rebre l'atestat dels Mossos d'Esquadra i que actualment s'estan duent a terme diligències prèvies abans d'iniciar un procediment judicial. L'entorn de la família de les menors confirma que el cas serà judicialitzat. Actualment la família està residint a Sabadell ja que la bessona que va sobreviure continua ingressada a l'hospital Parc Taulí. Segons ha pogut saber Regió7, el seu estat de salut ha millorat tot i que encara ha d'estar ingressada. Ara viuen a un pis cedit per una entitat de Sabadell mentre que l'Ajuntament de Sallent es fa càrrec de les despeses derivades de l'habitatge. A més, el germà petit de les menors s'ha escolaritzat a un centre de Sabadell a meitat de curs.