Un nou servei acompanyarà les víctimes d'accidents de trànsit greus amb seqüeles

El Servei Català de Trànsit ha engegat enguany un projecte amb el qual es vol orientar, acompanyar i fer seguiment a les víctimes amb ferides greus que els afecten al llarg de la vida arran d'un accident de trànsit. El projecte Invictes funciona arreu de Catalunya i, en el cas de la regió central, el gestionarà l'Associació de Diversitat Funcional d'Osona (ADFO). Aquest dimecres es va fer la presentació oficial del projecte a Manresa.

L'any 2022, es van complir 10 anys de la posada en marxa del Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT), que va néixer amb el mateix objectiu que el servei Invictes des d'un àmbit més global. En canvi, aquest nou servei es centra en les víctimes vives que han patit seqüeles físiques a causa d'un accident de trànsit greu així com el seu entorn. A més, també es diferència del SIAVT en el sentit que estarà gestionat arreu de Catalunya per associacions externes especialitzades en el tractament de persones amb discapacitats físiques.

En el cas de la Catalunya Central, ho gestionarà ADFO. Es tracta d'una associació amb més de 40 anys d'experiència en l'acompanyament de persones amb discapacitats físiques, entre les que es troben víctimes d'accidents de trànsit. Ara, però, ampliaran la seva àrea de treball a totes les comarques de la Catalunya Central. "És un equip de gent pluridisciplinar que el que fa és fer un acompanyament des del minut zero amb l'objectiu de fomentar l'autonomia personal i la inclusió social d'aquestes persones", va dir la directora dels Serveis Territorials d'Interior a la Catalunya Central, Elena Roca.

Les responsables del servei a la Catalunya Central han explicat que Invictes no és un prestador de serveis o de rehabilitació, sinó que és un servei d'acompanyament. "Nosaltres fem un vestit a mida de cada usuari", van explicar. En aquest sentit analitzen les necessitats de l'usuari i elaboren un itinerari per la vida autònoma i independent. També informen i orienten la víctima i la seva família sobre els recursos que tenen disponibles, analitzen l'accessibilitat de casa la víctima i el seu entorn per si s'ha d'adaptar, crearan grups d'ajuda mútua i oferiran serveis d'orientació i inserció laboral o bé ajudaran a participar els usuaris en la vida social i associativa, entre altres aspectes.