S'avaria un bus Barcelona-Manresa i els usuaris en denuncien el mal servei

Una cinquantena de passatgers del bus interurbà que connecta Manresa amb Barcelona han patit aquest migdia una nova incidència en el servei. L'autobús que els portava en direcció a Manresa s'ha avariat i han hagut de ser traslladats a un altre autobús que ja estava mig ple, havent d'anar molts d'ells drets al passadís durant el trajecte. Els usuaris habituals del servei reclamen des de fa setmanes millores que no arriben.

L'avaria s'ha produït a l'A-2, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts. L'autobús s'ha hagut d'aturar al voltant de 2/4 d'1 del migdia i els seus passatgers han hagut d'esperar allà fins que no ha passat el següent bus del servei, uns 40 minuts després. Això ha fet que s'hagi hagut de fer cabre els passatgers dels dos autobusos en un de sol, provocant que molts dels usuaris hagin d'anar drets durant el trajecte.

Un dels usuaris consultats per Regió7 denuncia que els autobusos de Monbus, l'empresa encarregada d'aquest servei, no estan en bones condicions. En aquest sentit no és la primera vegada que es produeix una avaria semblant més enllà d'altres problemes més petits que hi poden haver amb elements com les portes o els cinturons. Per altra banda, els usuaris lamenten també que en ocasions els busos van més plens del compte o hi ha gent que s'ha de quedar fora quan es compleix l'aforament així com que sovint no es compleixen els horaris establerts. Aquest problema, però, es preveu que es solucioni amb les noves expedicions directes que havien d'entrar en funcionament aquest mes de maig.