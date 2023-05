A partir d'aquest dimarts 23 de maig, el carrer Remei de Dalt registrarà talls de trànsit per obres de reparació de l'edifici del número 44, on va haver-hi el tràgic incendi mortal a mitjan abril. Està previst que els treballs s'estenguin fins a divendres i que les interrupcions es produeixin de les nou del matí a les sis de la tarda entre el carrer Reparadores i la plaça Remei.

Una dona de 64 anys, Antonia Fernández Sánchez, va morir en l’incendi d’un pis de l'edifici. El mateix foc va obligar a evacuar cinc persones dels pisos de sota i de sobre de l'afectat. La víctima vivia al segon pis, al punt on s'ha originat el foc per causes que s’estan investigant. Malgrat que l’incendi no va afectar l’estructura general de l’edifici, sí que va deixar malmesa la planta superior i la inferior.

Les flames van començar poc abans de 3/4 de 5 de la matinada al segon pis del número 44 del carrer Remei de Dalt de Manresa. Les dotacions que s'hi van desplaçar, dotze en total amb un camió-escala que s'ha instal·lat a la Via de Sant Ignasi, van trobar-se amb una extinció complicada tenint en compte la virulència extrema de les flames. De fet, el foc sortia per les finestres del segon pis, tant les que donen al carrer Remei de Dalt com les de la Via Sant Ignasi.