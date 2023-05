Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home begut acusat d'atropellar deliberadament un caporal del cos a la Gran Via de Sabadell, a l'alçada del barri de Can Puiggener. Segons han informat fonts del cos a l'ACN, els fets han passat pels volts de les 4.00 h, quan una parella d'agents han intentat aturar el vehicle i aquest ha envaït la vorera, ha atropellat expressament un dels policies i ha fugit. Efectius del cos han emprès la recerca del vehicle fins que l'han localitzat accidentat i han detingut l'home. L'agent ha hagut de ser traslladat a l'hospital Parc Taulí, on ha ingressat en estat greu per fractura al turmell i un trau al cap, motiu pel qual ha hagut de ser intervingut d'urgència.

Segons han detallat fonts de la investigació a l'ACN, agents del cos han detectat de matinada un vehicle que circulava pel nucli urbà de Sabadell amb els llums apagats. Un cop han intentat aturar-lo, l'home ha emprès una fugida, saltant-se els senyals de trànsit i semàfors en direcció a la Gran Via. AMb l'objectiu d'interceptar-lo, un cotxe patrulla s'ha situat en un cantó de la via a l'espera que arribés el vehicle, que a mesura que s'apropava a la seva posició ha reduït la velocitat. Quan ha arribat a l'alçada dels agents, però, ha accelerat i ha envaït la vorera, atropellant un dels dos agents, que en caure ha picat de cap contra una tanca. El conductor ha emprès una fugida mentre una patrulla dels Mossos l'ha seguit en la distància. Finalment, pels volts de les 5.00 h, l'han trobat al barri de la Concòrdia, en un lloc proper a l'estadi de la Nova Creu Alta. El fugitiu s'ha accidentat tot sol, xocant contra un fanal. Els agents han detingut l'home, que ha s'ha resistit i ha provocat ferides lleus a un dels agents actuants. En practicar-li la prova d'alcoholèmia, ha donat positiu. Se l'acusa dels delictes contra la seguretat del trànsit, atemptat a agents de l'autoritat i resistència. Pel que fa a l'agent atropellat, ha ingressat en estat greu a l'hospital Parc Taulí amb un trau al cap i fractura de tíbia i peroné, fet pel qual ha hagut de ser operat d'urgència, tot i que ja és a planta i es recupera de la intervenció.