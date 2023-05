La Policia Nacional va culminar ahir l’operació Sandra, iniciada el 26 de gener per descobrir i detenir els ultres que van penjar d’un pont de Madrid una nina inflable amb la samarreta i el nom de Vinícius Júnior, futbolista del Reial Madrid. Al costat, una pancarta amb la llegenda «Madrid odia el Reial», un dels lemes del grup ultra Frente Atlético, seguidors radicals de l’Atlètic de Madrid, que aquella nit jugava un partit de Copa del Rei contra el seu etern rival.

La investigació comptava des de l’inici amb la nina, identificada al principi amb un model anomenat Sandra, d’1,60 d’alçada i color negre, que es ven a uns 25 euros, per això es va batejar amb el nom del fetitxe eròtic. Els investigadors de la Brigada Provincial d’Informació van rastrejar les 58 botigues virtuals que venen diferents models de ‘Sandra’ per internet, així com totes les botigues físiques que la venen a Madrid.

Una d’aquestes botigues, per cert, és molt a prop de l’estadi Wanda Metropolitano, de l’Atlètic de Madrid. De fet, allà es va vendre un exemplar de ‘Sandra’ el mateix dia en què va aparèixer penjada al pont pròxim a Ifema, però es tractava d’una altra nina.

Vigilància a xarxes

Les indagacions es van centrar també en els vells coneguts del Frente Atlético. Agents d’Informació van reconstruir els seus passos aquella tarda, van comprovar pagaments amb targeta de crèdit, van vigilar les xarxes socials... Un d’aquests vells coneguts de la policia, amb antecedents per delicte de lesions, i que havia sigut identificat en partits d’alt risc, sortia en una imatge davant d’un mur amb dos joves més i la nina. La imatge va ser esborrada poc després, però la Policia va aconseguir recuperar-la i localitzar-la, es tractava d'un racó del barri de Las Rosas, a Madrid, pròxim al pont on després van penjar la nina i la pancarta.

Posteriorment, la investigació va analitzar els telèfons mòbils d’aquest sospitós i els seus amics. Es va poder comprovar que els dispositius de tres d’ells, a més del del líder, estaven connectats a les antenes BTS pròximes al pont en el moment del penjament de la ‘Sandra’ i la col·locació de la pancarta. Les indagacions van revelar que els ultres, després de penjar la nina i la pancarta, van acudir a diversos bars pròxims, on van consumir diverses cerveses, que van pagar amb una targeta de crèdit.

La investigació estava gairebé tancada. Els resultats de les empremtes dactilars recuperades al canell no hi van ajudar. La Policia Científica va recuperar 10 empremtes, de les quals només tres eren útils per a la investigació, tot i que anònimes. La pista definitiva va arribar en forma d’ADN. Un dels ultres havia deixat la seva saliva, i el seu rastre genètic, al bufador de la ‘Sandra’ quan la va inflar per posar-li la samarreta de Vinícius. El dimarts 23 de maig van ser detinguts.