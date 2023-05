La pluja provoca el despreniment d'un talús a Sallent que ha afectat 4 cotxes aparcats

Segon dia de pluges destacades a la Catalunya Central que han generat nous incidents. Després que la tempesta d'aquest dimarts inundés alguns baixos, carrers i provoqués alguns danys a pobles com Artés i Sallent, les pluges d'avui també han provocat problemes. A Sallent, al carrer Estació, s'ha produït una esllavissada de part d'un talús que queda just al costat de l'ascensor de la Rampinya al voltant de les 4 de la tarda i el material desprès -roques, fang i arbres- ha caigut a sobre de quatre cotxes, segons han indicat els Bombers. De fet, el cos d'emergències ha destinat tres dotacions al lloc dels fets, que hi estan treballant.

La part del talús que s'ha després està situada just al costat de l'ascensor que uneix l'àrea de la Rampinya, a través d'un mirador a l'extrem del carrer Concepció, amb el nucli urbà, separats per un desnivell d'una vintena de metres. De fet, l'ascensor es va inaugurar l'any 2019 amb l'objectiu d'unir aquestes dues zones. En aquell moment ja es va fer un estudi del talús que no feia preveure que es poguessin produir despreniments.

Les precipitacions també han afectat altres municipis de la Catalunya Central com Calaf. En aquest cas, la calamarsa que ha caigut durant uns minuts amb molta intensitat ha emblanquinat alguns carrers del municipi. Tot i això, fonts del consistori asseguren que no s'han detectat danys materials al poble causats per la pluja o la calamarsada.

A 2/4 de 6 de la tarda, als Bombers de la Generalitat no els constaven altres avisos per incidències causades per la pluja a la Catalunya Central.