La nit de dimarts i les primeres hores d'aquest dimecres han estat marcades per petits incendis a les comarques de cobertura d'aquest diari. Per una banda, 5 dotacions de Bombers han sufocat un foc a l'interior d'un magatzem del carrer Sant Antoni de Baix d'Igualada. Fonts d'aquest cos han explicat que han rebut l'avís a 3/4 de 4 i que a 2/4 de 5 ja estava apagat. L'incident no ha provocat afectacions importants.

Els altres dos focs que s'han registrat en les darreres hores han sigut de vegetació. El primer, que va declarar-se a 1/4 de 9 a Navès, va calcinar uns 5 metres quadrats de vegetació forestal prop de la masia Anglerill de Sant Grau, segons fonts de Bombers. El segon, del qual encara no n'han transcendit molts detalls, s'ha declarat a 3/4 de 9 d'aquest dimecres a Llívia. Bombers i ha enviat tres dotacions, però a 2/4 de 10 el cos no disposava de més informació sobre la superfície cremada.