Una fuita d'aigua de grans dimensions a l'avinguda Pedralbes i que ha tingut lloc a les 05.28 hores d'aquest dimecres, ha obligat la Guàrdia Urbana a tallar la circulació de vehicles entre la plaça Pius XXII i el carrer Manuel Girona. L'aigua ha començat a brollar de les tapes del clavegueram, ha malmès la calçada i ha arribat fins l'avinguda Diagonal. Com a conseqüència d’aquesta incidència, a més, s'ha hagut d'interrompre el trànsit en aquesta via entre Capità Arenas i Pius XII. Aquest fet ha complicant l'accés a Barcelona per la B-23, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. També estan afectades les línies d'autobús V5, 63, 78 i s'han anul·lat tretze parades, d'acord amb Transports Metropolitans de Barcelona.

Segons han explicat fonts municipals, tècnics de la companyia Aigües de Barcelona s'han desplaçat fins el lloc dels fets per analitzar aquesta avaria i resoldre-la el més aviat possible. No hi ha hagut talls de subministrament, tot i que sí que s'ha hagut de reduir la pressió de l'aigua. A l'avinguda de Pedralbes, la força de l'aigua ha fet aixecar part de la calçada, les tapes del clavagueram, llambordes i també una àrea d'estacionament de motocicletes.