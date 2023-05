Un foc de xemeneia ha afectat un habitatge a Solsona aquesta tarda. Els fets han tingut lloc poc abans de les 6 de la tarda, en una casa del carrer del Turp de la capital comarcal. Els Bombers hi han destinat tres dotacions, i quan han arribat la casa ja estava buida perquè els seus residents havien sortit.

Així, els Bombers han extingit l'incendi i han fet una comprovació de la casa. No s'han produit danys materials més enllà d'una habitació on hi havia molt fum, però no foc. Els bombers han repassat els punts calents que havien quedat a la casa i han abandonat el lloc dels fets.