Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous quatre homes que intentaven vendre passis especials, polseres i credencials falses per als concerts de Coldplay a Barcelona. La banda, que ahir va oferir el primer dels quatre concerts previstos a la capital catalana, ha aconseguit vendre un total de 200.000 entrades per a les quatre cites musicals. Així i tot, molts seguidors de la formació es van quedar sense passi per veure el grup liderat per Chris Martin. Avui, el cos policial ha fet pública la detenció de quatre individus que suplantaven la identitat dels organitzadors per intentar estafar els fans del grup en les immediacions de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. En total, s'han notificat 250 reclamacions per entrades falses.

Detenim a les immediacions de l’Estadi Olímpic de Montjuïc quatre homes que suplantaven els organitzadors per vendre passis especials, polseres i credencials falses per accedir al concert de @coldplay pic.twitter.com/FM8YT7LxOq — Mossos (@mossos) 25 de mayo de 2023 Els Mossos han activat un dispositiu específic per detectar aquestes situacions. Així mateix, el cos ha recordat que la compra de les entrades s'ha d'efectuar pels canals autoritzats i que cal desconfiar de la venda d’entrades al carrer a prop de la zona on se celebra el concert.