El jurat ha declarat culpable per unanimitat el pres de Brians 2 acusat d’assassinar un altre intern l’octubre del 2020. Així, considera provat que el 13 d’octubre d’aquell any, al voltant de les set de la tarda, l’acusat es va acostar a un altre pres amb la intenció d’acabar amb la seva vida i amb un ganivet de 20 centímetres li va atestar un primer cop. Quan aquest va caure, va aprofitar la oportunitat per seguir apunyalant la víctima. El jurat subratlla que aquesta "no es va poder defensar" perquè en aquell moment estava "desprevinguda i desarmada". D’altra banda, sosté que la trentena de ferides per arma blanca que va rebre en diferents òrgans vitals li van provocar "un patiment innecessari".

El jurat han considerat provat que a les 19.15 hores del 13 d'octubre del 2020, l'acusat era al pati del mòdul 3, que estava vigilat i custodiat per diversos funcionaris de la presó. Sense cap discussió prèvia, es va acostar a un altre intern i li va clavar un ganivet, provocant ferides incisives i penetrants que li van afectar l'artèria caròtida, el cor, el pulmó i el fetge.

Arran de l'atac van anar fins al lloc dels fets diversos funcionaris, als quals l'agressor va amenaçar amb el ganivet. La tensió va durar uns minuts, fins que van aconseguir que l'agressor desistís de la seva actitud i el van poder detenir. "Un cop se li va donar una motxilla on hi tenia aigua i tabac", afegeix. Per tot plegat, considera, que s’ha pogut demostrar a partir dels relats, del propi acusat, així com de la resta de testimonis, i també a partir de les càmeres de seguretat.

Pel que fa a la defensa de la víctima, recorda que el propi acusat va manifestar durant la seva confessió que un "enemic sorprès, és un enemic vençut", un fet que reafirma el seu objectiu de "matar-lo amb més facilitat". També sosté que ja estava condemnat amb sentència ferma des del 2014 a 18 anys de presó per assassinat i a dos anys més per tinença il·lícita d'armes.

Després de l’atac, i arran de les lesions, la víctima va perdre una quantitat de sang important. "La mort de la víctima no va ser immediata i es van realitzar lesions innecessàries que van augmentar el seu patiment, a més realitzava moviments amb les extremitats, un fet que demostrava que seguia amb vida un cop caigut", ha recordat. Per tot plegat, considera el pres de Brians 2 culpable per unanimitat, sense possibilitat de ser indultat ni de suspendre la pena.

24 anys de presó

Arran d’un pacte, la fiscalia i l'acusació particular, i també la defensa, han rebaixat de 28 a 24 anys la petició de pena per assassinat amb traïdoria i resistència a l'autoritat. Així, s’han ratificat en els escrits ja presentats. En el cas de la fiscalia ha insistit que "no hi ha cap tipus de penediment" i que tot plegat es va portar a terme amb "fredor" i sense "cap atenció envers la víctima".