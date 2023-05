Representants dels Mossos d’Esquadra de la Regió Policial Central, del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, dels Agents Rurals i de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del Bages i el Moianès van assistir aquest dimecres a la presentació de les noves càmeres de videovigilància forestal que ha finançat el Rotary Club de Manresa-Bages. L’acte va tenir lloc a la seu de la Federació de les ADF del Bages i el Moianès, situada al Palau Firal de Manresa, que és des d’on es visualitzen les imatges.

Es tracta de tres càmeres que ja estan operatives des de l’estiu passat que estan instal·lades a El Serrat i el Turó dels Cellers de Castellnou de Bages i al Puig de Sants de Súria, tres ubicacions estratègiques des de les quals hi ha una gran visibilitat.

Aquests tres punts d’observació permeten cobrir una superfície de 700 quilòmetres quadrats del sector nord-oest de la comarca del Bages. L’objectiu és poder detectar qualsevol indici de fum o foc el més ràpid possible per, així, poder actuar amb la màxima celeritat i evitar l’expansió de les flames. La tria d’aquests punts va anar a càrrec de representants de les ADF del Bages i el Moianès i del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Les tres noves càmeres de videovigilància estan connectades a través de xarxa wifi i proporcionen imatges de les diferents zones en temps real. Tenen accés a aquestes imatges des del control Bages del Pla d’Informació i Vigilància per la prevenció d’incendis forestals de la Diputació de Barcelona, les ADF i els respectius ajuntaments. Les persones que hi estiguin interessades poden visualitzar una retransmissió en diferit de les imatges a través d’aquest enllaç.

La inversió per part del Rotary Club de Manresa-Bages ha estat a l’entorn de 17.000 euros. L’actuació s’ha tirat endavant gràcies a la col·laboració entre el Rotary i les ADF del Bages i el Moianès. En aquest sentit, les ADF consideren aquest projecte essencial i molt efectiu per a la ràpida detecció i poder actuar amb la màxima celeritat possible.