Una persona ha resultat ferida aquest matí a causa d'un accident que ha patit a Manresa. Els fets han tingut lloc al voltant de les 11 del matí a la rotonda que hi ha al capdamunt de la Pujada Roja, davant de Camper Pros. Per causes que es desconeixen, un cotxe ha topat amb una motorista que entrava a la rotonda des de la carretera C-16c, la que surt del Palau Firal.

Una dels ocupants del turisme ha quedat ferida i ha hagut de ser atesa per professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). De fet, ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic menys greu, segons han indicat els Bombers. El SEM també ha atès la motorista. En l'accident hi han treballat dues dotacions dels Mossos, dues ambulàncies del SEM i una dotació del cos de Bombers de la Generalitat. L'accident ha generat petites cues al voltant de la rotonda mentre han treballat els equips d'emergència, que al voltant de les 11.20 h ja es retiraven del lloc dels fets.