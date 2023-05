Un accident amb tres vehicles implicats ha fet tallar la C-15 aquest divendres al matí. Dos cotxes han xocat frontalment, i un tercer hi ha topat posteriorment al punt quilomètric 43. L'accident s'ha produït entorn les 9 del matí i a les 10, el vial encara no estava reobert. A aquesta hora, hi havia retencions de més de 2 quilòmetres en ambdós sentits.

Bombers de la Generalitat ha explicat que a conseqüència de l'accident hi ha hagut tres ferits. Dos d'ells han estat traslladat a l'Hospital d'Igualada i un tercer a l'Hospital de Bellvitge. Encara no ha transcendit el pronòstic de cap d'ells.