La trucada d'una veïna al 112 ha evitat que l'incendi que s'ha produït aquesta matinada al carrer del Doctor Zamanhof de Manresa, al barri de La Parada, anés a més i pogués provocar una desgràcia. Els fets han tingut lloc pels volts de les 6.

Segons la ciutadana, que viu davant del lloc on s'ha produït l'incendi i que ha donat el toc d'alerta, ha sentit els crits d'un noi que cridava i la pudor de cremat, i ha trucat de seguida al telèfon d'emergències, que hi ha enviat efectius dels Bombers, que han apagat les flames. Explica que algú ha incendiat el contenidor de l'orgànica i el foc s'ha propagat al d'envasos i al de paper. El d'orgànica ha cremat; el d'envasos ha quedat mig destrossat i, del de paper, n'ha cremat el contingut atès que és metàl·lic. El foc també ha causat danys a la part posterior d'un cotxe que hi havia aparcat al costat.

El xicot que ha cridat en veure l'incendi ha apartat el contenidor groc d'on estava i ha evitat que cremés del tot aquest cotxe.

La veïna recorda que, curiosament, en les darreres eleccions, les del 14 de de febrer del 2021, en plena pandèmia, van passar uns fets molt semblants.