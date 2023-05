Una dona ha mort electrocutada aquest diumenge al migdia mentre feia tasques de neteja en una piscina particular a Torrefarrera segons ha avançat el diari 'Segre' i ha pogut confirmar l'ACN. El fill de la víctima, menor d'edat, ha resultat també ferit greu. L'avís de l'incident l'ha donat un familiar que es trobava a la mateixa casa al voltant d'un quart d'una del migdia. Fins als llocs dels fets s'hi han desplaçat efectius del SEM i dels Mossos, que no han pogut fer res per salvar la vida de la dona. El fill ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El cos policial investiga les causes dels fets.