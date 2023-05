Un camió de recollida de deixalles ha bolcat aquest matí a Vallcebre i dos dels seus ocupants han resultat ferits. Els fets han tingut lloc al voltant de 2/4 d'11 a la carretera B-400 en sentit Saldes. Per causes que es desconeixen, el camió ha sortit de la via i ha acabat bolcant, segons han indicat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Tot i ser l'únic vehicle implicat, dues persones han resultat ferides amb pronòstic menys greu i han hagut de ser evacuades. Una d'elles ha estat traslladada a l'hospital de Berga i l'altra al de Manresa. El Servei Català de Trànsit ha habilitat pas alternatiu a aquesta carretera arran de l'accident.