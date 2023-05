El veí de Batea (Terra Alta) que divendres passat va rebre una brutal pallissa per part de dos joves ha mort aquest diumenge al vespre. L'Ajuntament ha estat qui ha donat la notícia, en decretar dos dies de dol al municipi. A través d'un comunicat, l'alcalde en funcions, Joaquim Paladella, també ha convocat a tota la ciutadania aquest dimarts a la una del migdia per guardar un minut de silenci com a mostra de condol a la família i de rebuig "per aquest acte de violència injustificada". Els fets van tenir lloc divendres passat al vespre. La víctima va trucar als Mossos d'Esquadra informant que estava greument ferida i va ser traslladada a l'hospital.

Poques hores després, els agents de la Unitat d’Investigació de Gandesa detenien un jove de 19 anys i un altre menor d'edat com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, el noi major d'edat ha passat a disposició judicial aquest dilluns al matí i encara es desconeix la decisió del jutge d'instrucció de guàrdia de Gandesa. Per la seva banda, l'arrestat que és menor d'edat ha ingressat en un centre de menors.