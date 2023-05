Tots els ciutadans espanyols tenim el dret a tenir un document nacional d’identitat (DNI) i un passaport per poder viatjar i desplaçar-nos tant dins del nostre territori com fora de la frontera i visitar altres països. Però una de les nostres obligacions és tenir-lo en vigor.

Davant aquesta situació, des de la Policia Nacional expliquen quan es pot renovar el DNI amb la màxima antelació possible per evitar col·lapses i problemes en la reserva de cita si ens esperem a fer-ho damunt la data de caducitat.

En un vídeo publicat en el seu compte d’Instagram, l’organisme aclareix que es pot «renovar el DNI abans que caduqui, però només amb sis mesos d’antelació». En el cas que el que es vulgui renovar sigui el passaport, es pot fer fins a un any abans que expiri.

A l’hora d’acudir a una comissaria per renovar el DNI, és obligatori «portar l’antic», i en cas de pèrdua o extraviament, aportar una denúncia prèvia.

Així mateix, en els casos en què la renovació del DNI és per a un menor de 14 anys, aquests hi han d’acudir acompanyats de la seva mare, pare o tutor legal. Si el que es vol renovar és el passaport, «llavors el menor ha d’anar acompanyat dels dos (progenitors), o que un firmi una autorització expressa a la comissaria».

Tenir algun d’aquests documents caducats no és cap delicte, però ens pot impedir viatjar a l’estranger o agafar un avió per traslladar-nos a algun punt del nostre país. A Espanya es renova el DNI cada cinc anys quan la persona té menys de 30 anys. A partir d’aquesta edat, el període per renovar-lo és cada 10 anys.

És important estar al corrent de la data de caducitat del nostre DNI o passaport, i més tenint en compte les dificultats a l’hora d’agafar data per poder renovar-lo. En els últims anys, i la pandèmia ho ha agreujat, les llistes d’espera per renovar-lo s’han incrementat. En alguns punts d’Espanya no hi ha cites disponibles fins passats tres mesos.