El jutjat penal número 22 de Barcelona ha absolt una dona del delicte de sostracció de menors, després que entregués 15 dies tard els seus fills a la seva exparella i pare dels menors el febrer del 2020. La fiscalia li demanava dos anys de presó i el pare dels menors, cinc. La dona acusa l'home d'abusar de la filla gran, però un jutjat va dictaminar inicialment que la mare predisposava els fills contra el seu pare. La sentència conclou que la dona estava de baixa i en un altre domicili i no va poder rebre la notificació judicial que canviava el règim de custòdia dels menors: la filla gran amb la DGAIA i el fill petit amb el pare. L'acusada, S.A.M., i R.G.D. es van casar i van tenir dos fills, el 2012 i el 2015.

Des que es van separar es van denunciar mútuament diverses vegades a la policia i als jutjats, i tenen diversos procediments civils oberts per la custòdia dels dos germans. Fins el 17 de febrer del 2020 la dona tenia la guàrdia i custòdia dels menors, però un jutjat va atorgar la guàrdia i custòdia del germà petit al pare i la germana gran quedava sota la cura de la DGAIA, amb suspensió temporal de la potestat parental dels dos progenitors.

El 12 de febrer del 2020 es va celebrar una vista oral sense la presència de l'acusada ni la seva advocada, tot i que les dues van avisar que estaven de baixa mèdica. Segons declara provat ara el jutjat penal, tant el jutjat com la policia van intentar contactar amb l'acusada per entregar-li en persona la decisió del canvi de custòdia, però no la van localitzar. La dona havia abandonat el seu domicili habitual i no responia els missatges de telèfon. El 24 de febrer la dona va demanar una ordre de protecció pels seus fills i contra el seu pare, petició que va ser denegada el 3 de març. L'endemà, la dona va comparèixer al jutjat i va entregar els seus fills.