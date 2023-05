Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Berga van detenir el divendres passat, 25 de maig, una dona de 30 anys com a presumpta autora de tretze delictes de robatori amb força a interior de vehicle.

La investigació es va iniciar el passat mes de febrer després de que es produïssin tretze robatoris amb força a interior de vehicle. Tots els robatoris es van dur a terme a la comarca del Berguedà en dos dies diferents. Set dels robatoris es van fer l'11 de febrer i la resta el 28 de febrer.

Durant la investigació, els Mossos van determinar que tots els robatoris estaven perpetrats per les dues mateixes persones i que sempre utilitzaven el mateix modus operandi. Per dur a terme el robatori, trencaven un o dos vidres posteriors del vehicle i sostreien els objectes del seu interès com portàtils, mòbils, diners o bosses de mà. A més, sempre actuaven durant el migdia.

El 25 de maig els mossos van localitzar i detenir a Manresa una de les presumptes autores, la qual acumula diversos antecedents per fets similars. La investigació continua oberta amb l'objectiu de localitzar l'altra autora. A més, no es descarta que puguin estar implicades en més casos. La detinguda va passar el 26 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.