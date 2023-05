La campanya forestal més llarga dels últims anys començarà aquest dijous i s'allargarà fins el 30 de setembre. Després de més de 30 mesos acumulats de sequera, la situació és preocupant però els cossos d'emergència apunten que les últimes pluges que han caigut en les últimes setmanes permeten encarar aquesta campanya "amb més tranquil·litat".

El cap dels Bombers a la regió central, Santi Lleonart, assegura que abans de les últimes pluges, concretament els mesos de març i abril, la situació de sequera dels boscos superava tots els rècords dels últims 40 anys i això feia preveure un escenari desconegut. "La pluja ens ha posat en situacions normals i ens ha permès començar la campanya d'una manera molt diferent a la que esperàvem fa un mes i mig", ha dit avui Lleonart.

Per altra banda, el responsable d'Agents Rurals, Jaume Torralba, ha apuntat que malgrat la importància de les últimes pluges, portem més de 30 mesos de sequera acumulats. En aquest sentit, assegura que és el primer any que s'han localitzat episodis de caiguda de fulles en arbres de les 7 comarques de la regió central abans de l'estiu. L'any passat, per exemple, només va passar en 3. A més, és el primer cop que es produeix un episodi d'aquest tipus en arbres de ribera a la Catalunya Central. Tot i això, Torralba ha posat en valor la tasca de prevenció forestal i ha apuntat que l'històric d'incendis a Catalunya va a la baixa malgrat l'augment del risc d'incendi. Els Agents Rurals enguany han fet més de 800 actuacions de prevenció d'incendis forestals.