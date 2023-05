L'Aeroport Andorra-La Seu d'Urgell i Protecció Civil han organitzat aquest dimecres un simulacre d'accident aeronàutic durant la maniobra d'aterratge, amb afectats de diversa consideració. Concretament, s'ha tractat d'un aerotaxi on hi havia dos membres de la tripulació i cinc passatgers. L'aeronau no s'ha incendiat a causa de l'impacte, que s'ha produït en una zona escarpada a l'exterior de l'aeroport i ha causat de dos morts i quatre ferits. L'objectiu de l'exercici ha estat posar en pràctica l'activació del Pla d'Autoprotecció (PAU) i l'avaluació de les mesures d'actuació del personal intern en cas d'emergència. A més, s'han avaluat els diferents temps de resposta dels col·lectius implicats i la coordinació entre tots els actuants.

En produir-se l'accident, l'aeroport ha activat el seu pla d'autoprotecció (PAU) i ha desplegat la resposta dels seus mitjans interns. Alhora, ha fet la trucada al telèfon d'emergències 112 i al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT. Els Bombers de la Generalitat han desplaçat nou efectius amb dos camions d'aigua, Bombes Rurals Pesants, i un vehicle lleuger de coordinació i comandament.

Quan els efectius han arribat al lloc de l'accident ja hi estaven treballant recursos propis d'Aeroports de Catalunya, que han fet la primera intervenció. Aleshores, s'ha establert el Centre de Comandament Avançat (CCA) des d'on els Bombers de la Generalitat, com a cap d'intervenció, han coordinat l'emergència amb la resta de cossos actuants. Els efectius han fet tasques de recerca i rescat de les persones ferides a la zona de l'impacte i les han evacuat fora de la zona calenta. Així, les han traslladat a l'àrea sanitària, en una zona prèviament acordada amb el SEM per fer el trànsfer de les víctimes.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha estat el responsable de l'assistència sanitària als ferits i familiars de l'accident d'avió a l'Aeroport de la Seu d’Urgell, en col·laboració amb els professionals sanitaris del SUM andorrà. La primera unitat del SEM en arribar al lloc ha ampliat la informació a la Central de Coordinació Sanitària CECOS per tal d'activar el protocol d'Incident de Múltiples Afectats, dimensionant així els efectius per fer front a l'incident.

El SEM s'ha encarregat de definir les zones d'assistència i adjudicar els rols dels responsables de cada zona, prèviament a la realització del triatge inicial bàsic START (aquest pas permet saber el número d'afectats i la gravetat dels mateixos). A continuació, s'ha iniciat el triatge avançat META, per tal d'assistir i estabilitzar als pacients de més gravetat.

Un representant del SEM s'ha integrat a la Sala de Crisis de l'Aeroport i 1 Comandament Territorial al Centre de Comandament Avançat juntament amb els altres cossos d'emergències. La Central de coordinació Sanitària del SEM ha gestionat la derivació dels pacients a diferents centres sanitaris en funció de la seva patologia.

Gran desplegament

Al simulacre hi han participat 6 professionals i s'han mobilitzat un total de 4 unitats: 1 unitat de Suport Vital Bàsic (SVB), 1 de Suport Vital Avançat (SVA), 1 comandament Territorial i 1 psicòleg. Els Mossos d'Esquadra, amb un mínim de 16 efectius, han participat en el simulacre assumint les funcions de primeres intervencions; regulació i talls dels accessos; punt de trànsit; al Centre de Comandament Avançat i filiació de les víctimes.

Els mossos han mobilitzat 2 efectius del comandament operatiu; 2 vehicles de Seguretat Ciutadana amb 5 efectius; un vehicle al punt de l'accident i el segon a l'aeroport per atenció familiars i recollir llistes i dades dels passatgers; un vehicle de trànsit amb 2 efectius per regular l'accés i prioritzar serveis d'emergència; 4 efectius de la unitat d'intervenció en muntanya UIM per si era necessari accedir a punts de difícil accés i si era necessari per a l'aixecament dels cadàvers amb l'helicòpter, i per últim 3 observadors de mossos.

La Guàrdia Civil ha participat en l'exercici amb 3 vehicles (6 agents i un comandament), i la Policia Nacional amb 2 patrulles i un comandament. També hi ha hagut observadors d'aquests dos cossos policials. Per part del cos d’Agents Rurals, dos operatius han participat com a observadors. Protecció Civil de la Generalitat ha participat en l'exercici amb 2 efectius al CCA, dos observadors i el personal de guàrdia del CECAT. La Creu Roja ha participat també al simulacre amb un vehicle i 2 efectius per donar suport als afectats i donar-los avituallament.

Per part de l'Aeoport Andorra-La Seu hi ha participat 1 tècnic d'operacions fent les funcions de CECOA, 1 persona al control aeri; el cap d'emergència; el cap d'intervenció; 2 persones de handling encarregat de preparar les diferents sales; 1 vigilant de seguretat privada; 1 persona d'AEMET i el SEI que està dotat amb tres bombers. L'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) ha participat a l'exercici amb 1 observador.

Des del govern d'Andorra també hi han participat 1 vehicle de bombers amb 3 efectius; 4 observadors del SUM; 2 observadors del departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i 1 observador de la Direcció general de Protecció Civil.