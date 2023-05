Un motorista ha mort aquest dimecres després d'accidentar-se amb dos turismes a la C-37z al barri del Xup de Manresa. La víctima, K.G.R., és un jove de 23 anys veí de Sant Salvador de Guardiola. L'accident s'ha produït minuts abans de les 3 de la tarda i ha fet tallar la carretera en els dos sentits. Policia Local ha informat que l'accident s'ha produït a la zona del pont del Xup i que entorn les 4 de la tarda encara s'estaven fent desviaments cap a Cal Suanya.

En l'accident s'hi han vist implicats dos cotxes i una moto. Segons ha explicat la Policia Local de Manresa, el motorista ha patit dues topades. Primer ha xocat per darrere d'un vehicle que havia frenat per entrar a un camí veïnal a l'esquerra de la carretera. Arran d'aquest primer xoc, el motorista ha anat a parar el carril del costat, quan ha estat atropellat per una furgoneta que venia de la direcció contrària.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha confirmat que el conductor de la moto ha traspassat a conseqüència de l'incident. Pel que fa a la resta d'implicats, un dels conductors dels turismes ha resultat il·lès, mentre que l'altre ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic lleu. Ambdós s'han sotmès a un test d'alcoholèmia, que ha sortit negatiu.

Hi han treballat Mossos d'Esquadra, Policia Local de Manresa, SEM i Bombers. Aquest últim cos, ha estat l'encarregat de fer tasques de neteja de la calçada, que ha quedat tacada amb la sang del motorista. Per la seva banda, Mossos d'Esquadra obrirà una investigació per determinar les causes de l'accident.

Veïns del barri del Xup han explicat que és un tram de carretera perillós ja que sovint hi ha vehicles que hi circulen amb excés de velocitat. Per aquest motiu, alguns dels consultats reclamen la instal·lació d'alguna mesura que obligui a reduir la velocitat com per exemple la instal·lació d'un semàfor o la construcció d'una rotonda.