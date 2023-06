Una persona morta i 14 ferides més és el tràgic balanç de l'explosió de gas ocorreguda aquesta tarda de dijous en un habitatge del carrer Hernando de Soto de Badajoz. El succés ha passat al segon pis del número 1 d'aquesta via de la barriada de San Fernando. El mort és un home que es trobava a l'habitatge on s'ha produït l'explosió. Acaba de ser localitzat pels bombers, que han trobat el cadàver al lavabo del pis. De l'habitatge sinistrat, els bombers han tret quatre bombones de butà. Les causes de la deflagració es desconeixen de moment. La Policia Científica s'ha fet càrrec de la investigació.

La resta d'afectats són ferits de caràcter lleu, si bé quatre han estat traslladades als hospitals Universitari i Perpetu Socors. L'explosió ha tingut lloc molt a prop del parc de bombers. Abans de produir-se l'explosió, el 112 havia rebut diverses trucades alertant d'una forta olor de gas i la deflagració s'ha produït just quan els bombers accedien al pis. En aquell moment, un estava obrint la porta. El Periódico Extremadura, del grup Prensa Ibérica, ha pogut saber que dues de les víctimes són agents de la Policia Local que han patit la caiguda de runa. A més, desenes de veïns han hagut de ser desallotjats. L'alcalde, Ignacio Gragera, s'ha desplaçat fins a la zona. L'ajuntament ha posat a disposició dels familiars psicòlegs i ha ofert allotjament als afectats que no puguin tornar als seus habitatges. Tot i que l'arquitecte municipal ha determinat que l'estructura de l'edifici no ha estat malmesa, el pis contigu presenta danys importants i en altres ha entrat molt de fum. Segons els veïns, al pis hi viu des de fa un any un home amb la seva parella. Ella no era a l'habitatge en aquell moment. L'explosió s'ha sentit centenars de metres a la rodona.