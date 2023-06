Una persona ha quedat ferida aquesta tarda en un accident a Moià. Els fets han tingut lloc al voltant de 2/4 de 5 de la tarda a la carretera N-141c, concretament al km 21,8 en direcció Manresa.

Segons han explicat els Bombers, en l'accident només hi ha hagut un vehicle implicat i el conductor ha quedat atrapat a l'interior arran de l'impacte. Els Bombers, que hi han destinat 1 dotació, han excarcerat la persona atrapada, que ha estat traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa per una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb diagnòstic lleu.