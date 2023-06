Dos homes, de 20 i 29 anys d'edat, van ser detinguts ahir després que els Mossos localitzessin una plantació de 798 plantes de marihuana en una casa del carrer Canigó de Rajadell. Els dos homes van ser arrestats com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, un delicte de defraudació de fluid elèctric i per tinença d'armes.

La detenció és resultat d’una investigació oberta el passat mes de maig després de tenir indicis de l’existència d’una plantació de marihuana en aquesta casa. En les primeres comprovacions es va detectar un elevat consum d’electricitat i la possibilitat que la instal·lació elèctrica estigués connectada de forma fraudulenta a la xarxa de distribució.

Per aquest motiu es van establir una sèrie de vigilàncies per recollir indicis del cultiu de marihuana i identificar les persones relacionades amb la plantació. Davant els evidents indicis que indicaven que a la casa hi havia un cultiu intensiu de marihuana, ahir al matí, pels volts de les 07 h, es va efectuar una entrada i perquisició a l’immoble.

En el moment que els agents van accedir a la casa van veure fugir un home en direcció a una zona boscosa propera, amb la clara intenció d'amagar-se. Poc després, amb la col·laboració d'un helicòpter dels Mossos d'Esquadra que es va activar immediatament, se’l va localitzar i detenir a uns 300 metres del lloc.

Els agents van localitzar al costat de la casa una tenda d'acampada des d’on, presumptament, s'efectuaven vigilàncies. A més, a l'interior de la tenda van intervenir una arma de foc curta, que estava muntada i amb un carregador municionat.

A l'entrada i perquisició del domicili es van localitzar 798 plantes de marihuana, distribuïdes en el garatge i en una habitació de la primera planta, material fitosanitari i una complexa instal·lació amb ventiladors, aparells d'aire condicionat, focus i altres estris per afavorir el cultiu de marihuana en espais tancats. També es va localitzar i detenir al domicili un segon home que, presumptament, també estava encarregat de la gestió de la plantació.

Els detinguts passaran properament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa