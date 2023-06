Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones a Barcelona per elaboració i tinença de 66.000 llaminadures i xocolatines amb cànnabis. Els arrestats –tres homes i una dona d'entre 32 i 42 anys- tenien una plantació de marihuana al soterrani d'un local que feien servir com a magatzem al districte d'Horta-Guinardó. En aquest recinte guardaven un centenar de caixes plenes de productes alimentaris que contenien THC (un cannabinoide psicoactiu) i més de 2.000 esqueixos de marihuana. El valor aproximat de totes les llaminadures i xocolatines decomissades és d'entre 120.000 i 150.000 euros al mercat il·lícit, segons ha detallat la policia catalana, que va iniciar la investigació el 15 de març del 2022.

Desmantellem a Barcelona un laboratori de fabricació de dolços amb cànnabis. Detenim els seus 4 responsables, que també cultivaven marihuana al mateix local https://t.co/mbZYwPz7uY pic.twitter.com/SoTPOF6qh0 — Mossos (@mossos) 4 de junio de 2023

En aquella data, un agent fora de servei va alertar que hi havia uns homes amb actitud de vigilància davant d'un local i que estaven carregant caixes a un cotxe estacionat a la vorera. Aquestes caixes estaven plenes d'esqueixos de marihuana i a l'interior del recinte n'hi havia més amb les mateixes característiques. Durant la inspecció, els agents van comprovar que a dins del local, a més, hi havia altres caixes que contenien gran quantitat de productes comestibles amb aparença de xocolatines, llepolies, llaminadures, begudes, entre d'altres, i els seus embolcalls indicaven que contenien THC.

L'aparença dels productes i la forma com estaven embolicats podria donar a equívoc a una persona que desconeix el contingut, com per exemple un menor, han alertat els Mossos, que indiquen que podien ser fàcilment consumits i comportar així un alt risc per a la salut de les persones. A més, les condicions higièniques i de salubritat del local no donaven garanties per a la manipulació i elaboració de productes comestibles destinats al consum. Al soterrani del local van trobar una plantació de plantes de marihuana: 28 d'aquestes eren adultes i 116 en procés de creixement, i una cuina on suposadament els detinguts elaboraven els productes comestibles.

En total, els investigadors van intervenir 2.061 esqueixos de marihuana, les 28 plantes de marihuana adultes i 116 en fase de creixement, i 7.000 euros que portaven a sobre els detinguts. Els quatre arrestats, sense antecedents, van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. El jutjat d'instrucció de Barcelona va autoritzar la incineració i la destrucció de tot el material intervingut.