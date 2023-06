Una furgoneta ha quedat encallada aquest diumenge al matí sota el pont del carrer Aragó de Manresa. Portava el portaequipatges de sobre el vehicle ple de material i ha topat amb el sostre del pont sense poder circular. Ha fet falta l'actuació de Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís a les 11.39 h del matí.

Segons fonts de Bombers, hi han treballat dues dotacions i ha fet falta desinflar les quatre rodes per fer baixar la furgoneta i treure el material de la baca per poder-la desencallar. S'ha pogut treure cap a les 12 del migdia, després que el conductor sortís il·lès de la incidència.