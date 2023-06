Cinc mossos han resultat ferits, una persona està detinguda i una altra ha aconseguit fugir i està sent buscada per la policia catalana en l'enfrontament que han protagonitzat contra els agents a la comarca lleidatana de la Noguera, on pretenien accedir a una festa rave que continua aquest dilluns amb l'assistència de dues-centes persones.

Fonts dels Mossos han explicat aquest dilluns a EFE que el succés va tenir lloc ahir a la matinada a la citada comarca quan els Mossos van establir un control per impedir l'assistència massiva a la festa rave que té lloc en una zona aïllada del municipi lleidatà d'Ivars de la Noguera. En aquest punt, un camió va envestir un cotxe dels Mossos, els efectius dels quals van aconseguir detenir dos dels implicats en l'incident. En aquell moment, persones dels cotxes que seguien el camió es van enfrontar als agents i van ajudar-ne un a fugir. La persona que està detinguda aquest dilluns a la comissària dels Mossos de Balaguer (Lleida) és de nacionalitat italiana i té 29 anys.