Un cotxe i un camió han xocat aquest dilluns al matí a la C-25, a Manresa. L'accident s'ha produït a les 7 h al punt quilomètric 132 i no ha provocat cap ferit, segons el Servei Català de Trànsit. Les mateixes veus apunten que no consta cap afectació al trànsit per l'accident.