Els Mossos d'Esquadra van detenir el dilluns 29 de maig quatre homes, d’entre 29 i 55 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric després que se'ls localitzessin 81 quilos de marihuana en cabdells. La detenció és resultat d’una investigació oberta el passat mes de maig després de tenir indicis de l’existència d’una plantació de marihuana en una casa de la Torre de Claramunt.

En les primeres comprovacions es va detectar un elevat consum d’electricitat i la possibilitat que la instal·lació elèctrica estigués connectada de forma fraudulenta a la xarxa de distribució. Per aquest motiu es van establir una sèrie de vigilàncies per recollir indicis del cultiu de marihuana i identificar les persones que podien estar relacionades amb la plantació.

Davant els evidents indicis que indicaven que a la casa hi havia un cultiu intensiu de marihuana, el passat 29 de maig, pels volts de les 10.00 hores, agents dels Mossos d'Esquadra van efectuar una entrada i perquisició a l’immoble. A l’interior del domicili es van localitzar 81 quilograms de cabdells de marihuana en total a més de 605 plantes de planter i 71 plantes ja cabdellades així com una complexa instal·lació amb ventiladors, aparells d'aire condicionat, focus i altres estris per afavorir el cultiu de marihuana en espais tancats.

Per altra banda, es van detenir quatre homes que, presumptament, eren els encarregats de la gestió de la plantació. Els detinguts van passar el 31 de març a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada i en va decretar llibertat amb càrrecs.

Segons la taula de preus i mesures de la Oficina Central Nacional d´Estupefaents, els 81 quilograms de marihuana en el mercat il·lícit, tindrien un valor de 157.804 euros de venda a l'engròs i de 489.636 euros de venda al detall.