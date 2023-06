Ha mort el menor d'edat que va resultar electrocutat al costat de la seva mare aquest diumenge mentre netejaven una piscina particular a Torrefarrera (Segrià), segons ha informat l'Ajuntament del municipi. El consistori ha decretat dos dies de dol oficial pel decés del menor i pel de la dona, que va morir en el moment dels fets. El nen va ser ingressat en estat greu a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on ha mort hores després. Dimarts i dimecres les banderes onejaran a mig pal en tots els edificis municipals i queden suspesos tots els actes públics oficials previstos. Des de la Corporació Municipal es lamenta el trist succés i es fa arribar les condolences a la família de les víctimes.

L'alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, ha mostrat la consternació per la mort dels dos veïns del municipi. "Si la mort d'una persona jove ja és una tragèdia, la pèrdua d'un infant és terrible. I tot junt en una família, és una gran desgràcia. Al mateix temps, esperem que una catàstrofe com aquesta no es repeteixi mai més. Fem una crida del perill que suposa utilitzar eines elèctriques quan hi ha aigua al voltant", ha expressat.