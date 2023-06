Un jove, del qual no s'ha especificat l'edat, s'ha ofegat a l'embassament del Carpio de Tajo (Toledo), al qual es va llançar quan fugia de la Guardia Civil, després d'haver intentat robar un estanc a la localitat toledana de San Martín de Pusa, amb quatre joves més que en van poder sortir nedant.

Segons va informar aquest diumenge la Guàrdia Civil en una nota de premsa, els fets van passar divendres passat, quan els cinc joves, tres menors, es van tirar a l'aigua de l'embassament intentant fugir dels agents que els perseguien, després d'haver intentat robar l'estanc a les 12:00 hores.

La Guàrdia Civil va tenir coneixement de l'intent de robatori i va alertar les patrulles de la zona que els autors havien estat almenys quatre joves, que havien fugit en un vehicle de color blau. El vehicle va ser detectat per agents del lloc de Malpica de Tajo (Toledo), que van iniciar la seva persecució, a la qual es van anar afegint patrulles dels llocs dels també municipis toledans d'Hinojosa de San Vicente, El Carpio de Tajo i La Puebla de Montalbán.

En arribar a l'ermita de Ronda, al Carpio de Tajo, els cinc joves van abandonar el vehicle i van continuar fugint a peu, perseguits pels guàrdies civils, fins que van saltar a l'aigua per evitar ser capturats pels agents. Quatre d'ells van poder sortir nedant amb l'ajuda dels agents, però el cinquè va començar a enfonsar-se i finalment es va ofegar, tot i que tres dels guàrdies civils es van capbussar per intentar ajudar-lo, però no els va ser possible per la profunditat i la terbolesa de l'aigua.

Després de la seva desaparició a l'aigua, es va activar un operatiu de recerca en què van participar agents del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Comandància de la Guàrdia Civil de Bajadoz, bombers i guàrdies civils, i també es va activar un helicòpter medicalitzat i una ambulància. Finalment, els agents del GEAS van recuperar el cos de la víctima, que va ser traslladada fins a l'Institut de Medicina Legal de Toledo per fer-li l'autòpsia, ha indicat la Guàrdia Civil.

Els cinc presumptes autors de l'intent de robatori, d'entre 15 i 19 anys, tenen nombrosos antecedents policials i dos es trobaven en recerca i reingrés en un centre de menors.

Tres dels quatre que van aconseguir sortir nedant de l'embassament, han estat posats a disposició de la Fiscalia de Menors com a presumptes autors d'un delicte de violència i intimidació en grau de temptativa, el mateix que se li imputa al quart detingut, que ha estat posat a disposició d'un jutjat de Primera Instància i Instrucció de Torrijos (Toledo).