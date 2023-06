Els Mossos d’Esquadra i Policies Locals duen a terme aquesta setmana una campanya de controls de transport escolar, de menors i viatgers, tant en carreteres com en zona urbana.

Aquestes inspeccions, coordinades pel Servei Català de Trànsit, tenen com a objectiu garantir i augmentar la seguretat viària dels desplaçaments col·lectius que es fan amb autocars.

Es realitza per aquestes dates, coincidint amb l’època de colònies escolars i d’excursions i, per tant, amb més mobilitat d’aquest tipus de transports.

Els agents posaran el focus en aquest sector de vehicles i vigilaran sobretot les condicions administratives i del servei i també l’estat dels vehicles (pneumàtics, senyalització, enllumenat...). Entre altres aspectes, també controlaran si disposen d’una autorització administrativa específica per fer el servei; el compliment de les parades o itineraris fixats per part dels xofers, així com l’ús dels sistemes de seguretat passiva, com el cinturó de seguretat o els sistemes de retenció infantil. En el marc d’aquestes inspeccions, també pot haver-hi controls d’alcoholèmia i drogues als conductors i vigilància de distraccions com l’ús del mòbil.

219 sancionats

A la darrera campanya de control de transport escolar i de viatgers del gener 2023 es van sancionar 219 vehicles dels 716 controlats a tot Catalunya. La majoria d'autocars i autobusos denunciats van ser per les condicions del vehicle i per incomplir les condicions administratives.

Trànsit recorda que la ciutadania (usuaris, pares, professors) pot col·laborar en la tasca de denúncia d’irregularitats en aquest tipus de transport trucant al telèfon 112.

D'altra banda, Trànsit destaca que les dades de sinistralitat viària dels autocars en zona interurbana confirmen que són un "col·lectiu segur". I que en el darrers 5 anys, des del 2018 s’ha registrat una única víctima mortal (conductor), 14 ferits de gravetat i 289 ferits lleus a les carreteres catalanes.

Tanmateix, per augmentar el grau de seguretat dels usuaris i passatgers d’aquests transports col·lectius cal recordar que el cinturó de seguretat també s’ha de portar cordat en aquells autobusos i autocars que en porten. Segons la normativa de trànsit, tots els autocars matriculats a partir de l’octubre de 2007 n’han de disposar.