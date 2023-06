Xavier Garcia Albiol ha apostat per modificar la llei del menor per rebaixar l'edat penal després de la darrera violació múltiple de Badalona que hauria tingut lloc dissabte en un descampat proper a la platja. Ho ha dit en una entrevista a 'RAC1' en què ha proposat crear una comissió al Congrés per abordar aquesta qüestió i s’ha ofert a comparèixer en ella. El cap de llista del PP i futur alcalde del municipi, ha advertit que la legislació actual "no reflecteix l'evolució que ha patit la societat en els darrers anys" i "està plantejada d'acord amb una mentalitat que ja no existeix". Ha criticat que els joves que cometen aquests fets delictius no siguin castigats i ha dit que "ha d’haver un punt intermedi" entre una multa o la presó.

Xavier García Albiol ha lamentat la darrera agressió sexual registrada a la ciutat i ha reconegut que Badalona es troba immersa en una “dinàmica molt negativa” que està provocant un fort impacte en la ciutadania. S’ha mostrat convençut que els ajuntaments no han de “resignar-se” i ha dit que a partir del proper 17 de juny, quan assumirà l’alcaldia de Badalona, començarà a treballar en tres direccions. Per una banda, tal i com ja ha manifestat l'equip de govern actual, ha reiterat que el consistori es personarà com a acusació popular en la darrera violació múltiple ocorreguda a la població. A banda, ha dit que el mes de setembre iniciarà una campanya per formar i sensibilitzar els joves en escoles i zones d’oci. “No serà només una acció basada en repartir díptics informatius, sinó que es farà conjuntament amb els centres educatius i tindrà per objectiu fer recapacitar els joves perquè entenguin que certes dinàmiques que s’estan adoptant són una barbaritat”, ha indicat. La tercera proposta i que Albiol preveu poder tirar endavant un cop es constitueixin les noves corts generals, passa per crear una comissió al Congrés per abordar la revisió de la llei del menor perquè les persones de menys de 14 anys que cometin una violació “assumeixin les responsabilitats que els pertoquen”. “La societat ha evolucionat en els darrers anys, els meus 13 anys no són els dels nois i noies d’ara”, ha comentat el popular que ha dit que aquests canvis no es reflecteixen en les lleis perquè “estan plantejades sota una mentalitat que ja no existeix”. Per tot plegat ha defensat replantejar-la i obrir un debat en aquesta direcció.