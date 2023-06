Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Berga van actuar durant la matinada de dissabte en una baralla entre dos grups que va tenir lloc a un bar de Berga. Els cossos policials van rebre l'avís que s'estava produint una baralla al bar Rebeka, situat al carrer del Roser i a tocar del passeig de la Pau. La baralla va acabar amb 8 denúncies per lesions, totes lleus excepte una de greu.

La baralla es va produir a l'interior del local i també a l'exterior. Tot i no haver-hi armes, els participants en la baralla sí que van utilitzar mobiliari del local per agredir-se entre ells, segons han explicat els Mossos d'Esquadra. Tot i que no hi va haver detencions, després dels fets 8 persones, dels dos grups, van presentar denúncia per lesions. 7 d'aquestes denúncies eren lesions lleus mentre que una va ser una lesió greu.

La greu va ser interposada contra un menor que va participar en els fets. Segons apunten els Mossos d'Esquadra, el jove va agredir una persona amb una ampolla de vidre. Aquesta persona va necessitar cinc punts de sutura. El menor ha declarat avui a Berga.