La 'rave' que té lloc a l'entorn de l'embassament de Santa Anna, al terme d'Ivars de Noguera, continua activa. Els Mossos d'Esquadra hi mantenen controls d'accés per evitar que hi vagin més persones i també per comprovar que les que en marxen ho facin en bones condicions. La festa il·legal que va començar dissabte a la nit ha congregat fins a 400 persones en aquest entorn natural. Cinc agents de la policia van resultar ferits precisament quan una caravana de vehicles, principalment furgonetes i camions, es dirigien cap al lloc. D'aquests cinc agents, quatre estan de baixa. La policia va detenir l'ocupant d'un camió que va envestir un cotxe patrulla que intentava tallar l'accés a la zona de l'horta de Boix, que és on té lloc la 'rave'.

La policia ha obert una investigació per aclarir qui hi ha al darrera de l'organització d'aquesta festa il·legal. Segons l'alcalde d'Ivars de Noguera, Josep Magí, hi havia convocades unes 3.000 persones vingudes de diversos punts de Catalunya i de l'estat espanyol, així com d'arreu d'Europa, principalment d'Itàlia i França, però també de Polònia i Bulgària. El lloc és de difícil accés i dilluns encara hi havia un centenar de vehicles i unes 400 persones. Alguns dels assistents hi han arribat a través de camins alternatius i travessant finques agrícoles.