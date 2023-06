La Policia Nacional ha detingut a Salou un "perillós" fugitiu de les autoritats italianes acusat d'agredir i apunyalar un policia italià al desembre de l'any passat. Sobre el detingut constava una ordre europea de detenció i entrega per un delicte d'homicidi agreujat en grau de temptativa, pel qual s'enfronta a una petició de pena de fins a vint anys de presó. El fugitiu s'amagava a Salou amb dos companys italians més, "també altament violents". Feia servir documentació falsa i es feia passar per ciutadà romanès. De fet, se l'havia detingut amb aquesta identitat per un robatori amb força. L'arrestat s'ha posat a disposició judicial.

L'ordre de recerca es va emetre a principis de maig, però la investigació va començar a finals d'abril quan es va rebre la sol·licitud de localització entre els gabinets d'Interior perquè se sospitava que podia estar a Espanya. Els fets pels quals se'l buscava es van produir al desembre de l'any passat. El detingut va aturar el cotxe on viatjava un policia italià i el va agredir amb un ganivet de més de deu centímetres. Primer el va atacar al braç i quan la víctima va sortir del vehicle per intentar evitar l'agressió, el va apunyalar a diverses zones del cos. Va quedar greument ferit, però es va poder refugiar en un establiment pròxim.